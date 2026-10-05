Уже завтра на Краснодарский край обрушатся ливни, грозы и сильный ветер, предупредили синоптики. Кубанские спасатели объявили штормовое предупреждение для жителей и гостей края.

Синоптики Краснодарского центра по гидрометеорологии и охраны окружающей среды спрогнозировали резкое ухудшение погодных условий в крае, на основании которого в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В течение суток 19 и 20 ноября местами в Краснодарском крае ожидается ливень в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с, в отдельных районах порывы до 24-29 м/с"

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Как следствие осадков на малых реках бассейна реки Кубань, которая протекает в юго-западной части Краснодарского края, и реках Черноморского побережья прогнозируются подъемы уровней воды, местами до неблагоприятных отметок и выше, говорится в сообщении, передает "Интерфакс".