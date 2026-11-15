В Минтрансе России раскрыли, сколько пассажиров за летний сезон выбрали поезд "Диоскурия", чтобы попасть в Абхазию или из нее. Пассажиропоток за четыре месяца превысил 136 тыс человек, пик нагрузки пришелся на июль.

В летнем сезоне 2026 года электропоездом "Диоскурия" в Абхазию воспользовались более 136 тыс пассажиров, следует из сообщения министерства транспорта России.

"С мая по сентябрь 2026 года поездами "Диоскурия" воспользовались 136,5 тыс пассажиров. Самым востребованным месяцем стал июль – 34,5 тыс человек"

– Минтранс России

Федеральное агентство железнодорожного транспорта компенсирует РЖД часть затрат на перевозки между Сириусом и Сухумом. В этом году на субсидирование маршрутов "Диоскурии" выделено 100 млн рублей.

С начала года электропоездом в Абхазию перевезли более 176 тыс человек.

Напомним, с 1 сентября маршрут поезда № 925/926 (Сириус - Сухум) продлен до станции Гума.

Поезд курсирует ежедневно, с остановками на основных курортах Абхазии. Время в пути составляет около 3,5 часов.