Казахстан направил на ремонт электростанций свыше $860 млн

Казахстан направил свыше $860 млн на модернизацию оборудования электростанций. Это позволило поднять производство электроэнергии на 2,3%.
Власти Казахстана в этом году направили на модернизацию и ремонт объектов энергетики $864 млн, заявил глава Минэнерго страны Ерлан Аккенженов.
Как заявил глава ведомства, электростанциях проведен ремонт основного оборудования и сетей, снижен уровень износа теплоэлектроцентралей. Властям удалось сократить до пяти число станций, которые находятся в зоне повышенного риска.
За десять месяцев года выработка электроэнергии в Казахстане выросла на 2,3%, достигнув отметки в 102,4 млрд кВт·ч.