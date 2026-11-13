Россия и ОАЭ сверили часы по проблемам Ближнего Востока

Сергей Лавров и Абдалла бен Заид аль Нахайян встретились сегодня в Абу-Даби. Министры обсудили ближневосточную повестку дня, подчеркнув необходимость полной деблокады Ормузского пролива.

Пресс-служба МИД России опубликовала сегодня вечером сообщение о встрече министра Сергея Лаврова со своим коллегой, главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом аль Нахайяном в Абу-Даби. По информации пресс-службы, встреча была посвящена "сверке часов" по позициям двух стран в отношении ближневосточной повестки дня.

В первую очередь министры констатировали дружеский и стратегически партнерский характер отношений России и ОАЭ с обоюдным настроем Москвы и Абу-Даби на развитие всего спектра межгосударственных контактов.

Говоря о насущных проблемах Ближнего Востока, Лавров и аль Нахайян сошлись в том, что иранский конфликт должен быть урегулирован исключительно дипломатическими методами с неукоснительным исполнением норм международного права. При этом решение конфликта должно устроить все государства, которых касается нынешняя напряженная ситуация в Персидском заливе.

В частности, министры подчеркнули, что нужно восстановить свободное и безопасное судоходство в Ормузском проливе. Сергей Лавров в этой связи еще раз напомнил о российском документе, призванном нормализовать обстановку в регионе, – Концепции обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе – и подчеркнул готовность Москвы активно работать с региональными государствами для стабилизации обстановки.

Также Лавров и аль Нахайян поговорили о ситуации в Палестине, Ливане, Ливии и Судане. Министры отметили необходимость совместной работы на международном уровне по дипломатическому урегулированию всех конфликтов в соответствии с существующими резолюциями Совбеза ООН.