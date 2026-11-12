Вестник Кавказа

Пашинян описал будущее Армении через 20 лет

Пашинян описал будущее Армении через 20 лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер РА Никол Пашинян заявил, что к середине века Армения будет в составе Евросоюза.

Глава правительства Армении Никол Пашинян дал прогноз относительно будущего страны через 20 лет. По словам политика, к тому моменту страна уже будет членом Евросоюза. 

"Где я вижу Армению через 20 лет. Армению я вижу в составе Европейского союза"

– Никол Пашинян 

Напомним, что Армения на официальном уровне обозначила процесс евроинтеграции, когда в марте прошлого года парламент страны принял соответствующий закон. Ереван и Брюссель также начали процесс либерализации визового режима.

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