Пашинян описал будущее Армении через 20 лет

Премьер РА Никол Пашинян заявил, что к середине века Армения будет в составе Евросоюза.

Глава правительства Армении Никол Пашинян дал прогноз относительно будущего страны через 20 лет. По словам политика, к тому моменту страна уже будет членом Евросоюза.

"Где я вижу Армению через 20 лет. Армению я вижу в составе Европейского союза"

– Никол Пашинян

Напомним, что Армения на официальном уровне обозначила процесс евроинтеграции, когда в марте прошлого года парламент страны принял соответствующий закон. Ереван и Брюссель также начали процесс либерализации визового режима.