В "Ахмате" объяснили причину расставания с Черчесовым

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера грозненского "Ахмата" в начале ноября. Его место занял Ролан Гусев.

Руководство футбольного клуба "Ахмат" и Станислав Черчесов совместно пришли к решению о том, что 63-летнему специалисту стоит покинуть пост главного тренера грозненцев. Об этом сообщил гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

При этом он подчеркнул, что грозненцам было тяжело расставаться с наставником, передает "Матч ТВ".

"Это большой тренер. Но так сложилась ситуация, что пришлось прийти к такому взаимному решению"

– Ахмед Айдамиров

Напомним, Черчесов возглавлял "Ахмат" с августа прошлого года. В 7 последних матчах под его руководством грозненцы не одержали ни одной победы. Ему на смену пришел Ролан Гусев, тренировавший в конце прошлого сезона московское "Динамо".

После 14 туров "Ахмат" располагается 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе грозненцев 14 очков. В следующем туре "Ахмат" сыграет на выезде с "ЦСКА". Матч пройдет в Москве 21 ноября.