Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились в Дублине. В столице Ирландии проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества.
Лидер Азербайджана Ильхам Алиев встретился с главой правительства Армении Николом Пашиняном в Дублине, передает пресс-служба президента АР.
Подробности встречи пока не сообщаются.
Отметим, что в столице Ирландии проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества. 12 ноября Ильхам Алиев принял участие в круглом столе на тему "Создание конкурентоспособной Европы – инновации, связанность и доступная энергия".