Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились в Дублине

Ильхам Алиев и Никол Пашинян
© Фото: Сайт президента Азербайджана
Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились в Дублине. В столице Ирландии проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества.

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев встретился с главой правительства Армении Николом Пашиняном в Дублине, передает пресс-служба президента АР. 

Подробности встречи пока не сообщаются. 

Отметим, что в столице Ирландии проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества. 12 ноября Ильхам Алиев принял участие в круглом столе на тему "Создание конкурентоспособной Европы – инновации, связанность и доступная энергия".

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