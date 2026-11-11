Премьер Армении назвал очень позитивной встречу с Эрдоганом в Анталье

Армянский премьер-министр Никол Пашинян высоко оценил встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которую они провели на полях COP31 в Анталье.
Переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анталье на полях Конференции ООН COP31 прошли очень позитивно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с турецкими журналистами.
"У нас состоялась очень позитивная встреча с президентом Эрдоганом, позитивный диалог"
- Никол Пашинян
Он подчеркнул, что в Ереване стремятся к дальнейшему интенсивному развитию армяно-турецких отношений.
В ответ на вопрос о партнерстве в сфере региональной связанности армянский премьер пояснил, что в данный момент перед Арменией и Турцией стоит задача отремонтировать железную дорогу, когда-то связывавшую страны, и запустить движение по ней.
"Мы работаем в этом направлении"
- Никол Пашинян