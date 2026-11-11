Госдеп США выразил соболезнования в связи со смертью Дарчиева

СNN: Госдепартамент Соединенных Штатов выразил соболезнования семье посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева в связи с его смертью.

В связи с кончиной посла России в Вашингтоне Александра Дарчиева Госдеп США выразил соболезнования его семье, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя ведомства.

"Представитель Государственного департамента США сообщил CNN, что они в курсе кончины Дарчиева и выразили соболезнования его семье и близким"

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Напомним, накануне МИД России сообщил о том, что посол в США Александр Дарчиев скоропостижно скончался на 67-м году жизни в Москве.

Ранее конгрессвумен Анна Паулина Луна также выразила соболезнования, назвав его своим другом и воплощением настоящего дипломата.