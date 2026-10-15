Ингушские реставраторы привели в порядок башенный комплекс "Гарак"

Ингушские специалисты провели огромную работу в башенном комплексе "Гарак" в селе Ляжги Джейрахского района Ингушетии, практически восстановив исторический облик горного селения.

Реставраторы и архитекторы завершили работы в башенном комплексе "Гарак" в Ингушетии, фактически восстановив его исторический облик, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"В башенном комплексе восстановлено девять объектов культурного наследия: боевая башня, пять жилых башен и три склепа. Это большая работа, которая возвращает горным селениям их исторический облик"

- Махмуд-Али Калиматов

Несмотря на то, что восстановительные работы на объекте завершены, на этом их реставрация не заканчивается: теперь их состояние возьмут на контроль местные власти, отметил глава региона, передает портал "Это Кавказ".

К тому же горная Ингушетия привлекает все больше туристов, и властям нужно для этого улучшать дороги, места отдыха путешественников, туристическую инфраструктуру, что в совокупности позволит развиваться местному бизнесу. Однако вестись любое развитие должно с учетом исторической ценности этих мест и бережным отношением к памятникам, добавил Махмуд-Али Калиматов.