Вестник Кавказа

Ингушские реставраторы привели в порядок башенный комплекс "Гарак"

Ингушские реставраторы привели в порядок башенный комплекс "Гарак"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушские специалисты провели огромную работу в башенном комплексе "Гарак" в селе Ляжги Джейрахского района Ингушетии, практически восстановив исторический облик горного селения.

Реставраторы и архитекторы завершили работы в башенном комплексе "Гарак" в Ингушетии, фактически восстановив его исторический облик, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"В башенном комплексе восстановлено девять объектов культурного наследия: боевая башня, пять жилых башен и три склепа. Это большая работа, которая возвращает горным селениям их исторический облик"

- Махмуд-Али Калиматов

Несмотря на то, что восстановительные работы на объекте завершены, на этом их реставрация не заканчивается: теперь их состояние возьмут на контроль местные власти, отметил глава региона, передает портал "Это Кавказ".

К тому же горная Ингушетия привлекает все больше туристов, и властям нужно для этого улучшать дороги, места отдыха путешественников, туристическую инфраструктуру, что в совокупности позволит развиваться местному бизнесу. Однако вестись любое развитие должно с учетом исторической ценности этих мест и бережным отношением к памятникам, добавил Махмуд-Али Калиматов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
715 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.