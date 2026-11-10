Вестник Кавказа

Около 900 млн рублей направят на благоустройство магалов в Дербенте

Около 900 млн рублей направят на благоустройство магалов в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В течение года с лишним власти Дербента выделят порядка 900 млн рублей на благоустройство улиц в исторической части древнего города, а именно в магалах.

Дербентские улицы в историческом центре города, а именно в магалах, будут благоустроены на 900 млн рублей, рассказал мэр Ханлар Пашабеков.

По его словам, сейчас стартует очередной этап комплексного благоустройства исторического Дербента.

"Планируем привести в порядок все оставшиеся магалы города"

- Ханлар Пашаев

Градоначальник пояснил, что уже объявлен конкурс на благоустройство магальной части города. Начальная стоимость составляет почти 800 млн рублей.

"В общей сложности на комплексные работы с заменой инженерных сетей и благоустройством планируется направить около 900 млн рублей"

- Ханлар Пашаев

Стоит отметить, что речь идет о средствах, которые должны быть выделены до 2028 года.

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