Около 900 млн рублей направят на благоустройство магалов в Дербенте

В течение года с лишним власти Дербента выделят порядка 900 млн рублей на благоустройство улиц в исторической части древнего города, а именно в магалах.

Дербентские улицы в историческом центре города, а именно в магалах, будут благоустроены на 900 млн рублей, рассказал мэр Ханлар Пашабеков.

По его словам, сейчас стартует очередной этап комплексного благоустройства исторического Дербента.

"Планируем привести в порядок все оставшиеся магалы города"

- Ханлар Пашаев

Градоначальник пояснил, что уже объявлен конкурс на благоустройство магальной части города. Начальная стоимость составляет почти 800 млн рублей.

"В общей сложности на комплексные работы с заменой инженерных сетей и благоустройством планируется направить около 900 млн рублей"

- Ханлар Пашаев

Стоит отметить, что речь идет о средствах, которые должны быть выделены до 2028 года.