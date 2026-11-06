Иран направил жалобу в ООН и МАГАТЭ на действия США вокруг иранской ядерной программы

​МИД Ирана направил официальную жалобу в ООН и МАГАТЭ в связи с объявлением Госдепартаментом США вознаграждения до $20 млн за информацию об иранской ядерной программе.

​Министерство иностранных дел Ирана выразило протест в связи с объявлением США вознаграждения до $20 млн за информацию об иранской ядерной программе и направило официальные жалобы в ООН и МАГАТЭ. Об этом сообщает IRIB со ссылкой на главу ведомства Аббаса Арагчи.

​Глава иранского МИД резко отреагировал на действия Госдепартамента США, назвав заявление Вашингтона "отвратительным и достойным сожаления".

​Отметим, что ранее Госдепартамент США в рамках программы "Вознаграждение за помощь правосудию" объявил о выплатах до $20 млн за информацию о ядерной программе Ирана. Вознаграждение предусмотрено за предоставление сведений об объектах и оборудовании, их размещении и передислокации, а также о связанном с ней персонале.