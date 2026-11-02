Российский посол обсудил с зампредом правящей партии Турции сотрудничество на евразийском пространстве

Встреча посла России в Турции Сергея Вершинина и зампреда правящей в Турции Партии справедливости и развития Кюршада Зорлу состоялась в Анкаре.

Посол РФ в Турции Сергей Вершинин и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Кюршад Зорлу провели встречу в Анкаре, сообщение о ней опубликовано на странице дипмиссии в соцсети.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по актуальным сюжетам российско-турецких отношений с упором на продвижение и развитие межпартийных и межпарламентских связей"

- посольство России в Турции

В сообщении уточняется, что участники встречи детально поговорили о сотрудничестве на всем евразийском пространстве в контексте прошедшего в конце октября в столице Турции 13-го саммита Организации тюркских государств (ОТГ).

Сергей Вершинин охарактеризовал событие как яркое свидетельство усилий, реализуемых Анкарой на тюркском направлении. По словам дипломата, эти шаги важны для России, принимая во внимание двустороннюю заинтересованность в обеспечении мира, устойчивого развития, торговли и транспортной связности в регионе.