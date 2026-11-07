МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции в связи со взрывом на фабрике

Министерство иностранных дел Азербайджана обратилось с соболезнованиями к Турции в связи со взрывом на фабрике в Измире, унесшим жизни десяти человек.

Соболезнования турецкой стороне в связи со взрывом на фабрике в Измире выразили в МИД Азербайджана, соответствующее сообщение было опубликовано на странице внешнеполитического ведомства АР в соцсети.

"Глубоко опечалены известием о человеческих жертвах и пострадавших в результате взрыва, произошедшего на фабрике в городе Измир братской Турции"

- МИД Азербайджана

В министерстве обратились с соболезнованиями к родным и близким жертв трагедии, выразив глубокую скорбь, а также пожелали скорейшего выздоровления раненым.

В МИД также выразили глубокие соболезнования турецкому государству и народу в связи с этим ЧП.

Напомним, что взрыв на фабрике HABAŞ в районе Алиага в Измире прогремел сегодня. Его жертвами стали 10 человек, еще столько же ранены.