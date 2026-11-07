Вестник Кавказа

Сборная Турции по ски-альпинизму готовится к Олимпиаде на Эльбрусе

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкие и российские команды по ски-альпинизму совместно готовятся к соревнованиям на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии.

Спортсмены сборной Турции по ски-альпинизму выбрали местом подготовки к Олимпиаде Эльбрус в КБР. Турецкая сборная тренируется вместе с российской командой, передает Кавказ. РФ. 

"Сборная Турции по ски-альпинизму приехала на самый высокогорный курорт страны, чтобы подготовиться к Олимпийским играм. Они тренируются вместе с российскими коллегами. Спортсмены отметили качественный сервис и уникальные условия легендарного курорта: благодаря высоте на Эльбрусе тренировки по ски-альпинизму можно проводить с начала ноября"

– Кавказ.РФ

Отметим, что ски-альпинизм был добавлен в программу зимней Олимпиады в 2030 году. Также этот вид спорта будет представлен на Универсиаде-2027 и юношеской зимней Олимпиаде-2028. 

Замглавы Кавказ.РФ Рустам Тапаев заявил, что визит турецкой спортивной делегации важен с точки зрения сотрудничества стран и развития спортивного направления курорта.

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