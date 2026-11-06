Одной из тем COP31 станет влияние климата на археологию

Участники 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в турецкой Анталье представят свое видение последствии изменения климата для подводных и прибрежных археологических объектов.

Последствия изменения климата стали особенно заметны в последние 20 лет, они уже отразились на подводных и прибрежных археологических объектах настолько, что организаторы 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в турецкой Анталье (COP31) решили вынести проблему на всеобщее обсуждение.

Штормы, смерчи и наводнения наносят ущерб античным портам и волнорезам, а также затонувшим на небольших глубинах кораблям, и Комиссия по подводному культурному наследию Международного совета по сохранению памятников издала книгу о влиянии изменения климата на культурное наследие, которую представят на COP31, сообщил заведующий кафедрой реставрации и консервации культурных ценностей факультета изящных искусств Средиземноморского университета, руководитель археологических раскопок Хакан Ониз, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В рамках конференции также пройдет тематическая сессия с участием специалистов из Азербайджана, Италии, Испании и Польши при поддержке Фонда тюркского культурного наследия, Средиземноморского университета и Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО.

С последствиями воздействия изменений климата на подводное культурное наследие смогут ознакомиться и пассажиры аэропорта Антальи - 13 ноября в его терминале внутренних рейсов откроется соответствующая фотовыставка, добавил Хакан Ониз.