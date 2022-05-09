"Поезд Победы" прибудет в Северную Осетию через две недели

Передвижной музей "Поезд Победы" прибудет в Северную Осетию в 20-х числах ноября. Все желающие смогут посетить эту уникальную иммерсивную выставку во Владикавказе.

Движущийся поезд, представляющий собой уникальную иммерсивную инсталляцию, – "Поезд Победы" – приедет в Северную Осетию 22 ноября, об этом рассказали в комитете региона по транспорту.

Состав работает как передвижной интерактивный музей.

"Экспозиция, размещенная в вагонах состава, посвящена событиям Великой Отечественной войны и подвигу советского народа"

- комитет по транспорту Северной Осетии

Выставка состоится 22 ноября с 10 утра до семи вечера на железнодорожном вокзале Владикавказа.

Напомним, что экспозиция поезда представляет собой историю о Великой Отечественной войне, которую рассказывает ветеран-железнодорожник.