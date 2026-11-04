Армения может лишиться права голоса в ОДКБ на следующей неделе – МИД РФ

В ОДКБ на следующей неделе могут принять решение о том, чтобы лишить Армению права голоса в организации, сообщили в МИД РФ. Заседание пройдет 11 ноября.

Совет безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может на предстоящей встрече лишить Армению права голоса в организации, рассказал замминистра иностранных дел России Александр Панкин.

"Армения уже два с лишним года не платит взносов, поэтому вполне может быть рассмотрен вопрос и принято решение о временном приостановлении ее членства - точнее, лишении права голоса до тех пор, пока не будут уплачены взносы. Это абсолютно технический момент, предусмотренный уставом, конкретной статьей его"

– Александр Панкин

Он уточнил, что лишение Армении права голоса вполне возможно, "но это зависит от решения президента". В настоящее время председателем ОДКБ является Россия, и она несет ответственность за повестку дня.

"Будет саммит ОДКБ, ему предшествует тройственная встреча министров иностранных дел, обороны и секретарей Советов безопасности. Вопрос Армении не самый, может быть, главный, но он может быть самым интересным для публики, потому что ОДКБ - это про сотрудничество, совместные задачи и цели"

– Александр Панкин

Замглавы МИД РФ допустил, что вопрос об Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на мероприятиях следующей недели, передает ТАСС.

Напомним, 11 ноября состоится очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.