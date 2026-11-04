Армения может лишиться права голоса в ОДКБ на следующей неделе – МИД РФ

Совет безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) может на предстоящей встрече лишить Армению права голоса в организации, рассказал замминистра иностранных дел России Александр Панкин.
"Армения уже два с лишним года не платит взносов, поэтому вполне может быть рассмотрен вопрос и принято решение о временном приостановлении ее членства - точнее, лишении права голоса до тех пор, пока не будут уплачены взносы. Это абсолютно технический момент, предусмотренный уставом, конкретной статьей его"
– Александр Панкин
Он уточнил, что лишение Армении права голоса вполне возможно, "но это зависит от решения президента". В настоящее время председателем ОДКБ является Россия, и она несет ответственность за повестку дня.
"Будет саммит ОДКБ, ему предшествует тройственная встреча министров иностранных дел, обороны и секретарей Советов безопасности. Вопрос Армении не самый, может быть, главный, но он может быть самым интересным для публики, потому что ОДКБ - это про сотрудничество, совместные задачи и цели"
– Александр Панкин
Замглавы МИД РФ допустил, что вопрос об Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на мероприятиях следующей недели, передает ТАСС.
Напомним, 11 ноября состоится очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.