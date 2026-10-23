Узбекистан будет добывать литий по российским технологиям

Специалисты российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" разработали для Узбекистана технологию получения лития из сложной руды узбекского месторождения "Нурликон", ее испытания пройдут в будущем году.

Российские ученые разработали технологию переработки литийсодержащей руды месторождения "Нурликон" в Узбекистане, которая позволит извлекать из нее практически весь литий, в производственном процессе будут использовать промышленные отходы Алмалыкского химического завода.

Разработкой технологии занимались специалисты АО "Гиредмет": она подразумевает переработку слюдистых руд Нурликона, где содержание оксида лития составляет около 0,5%. Обычные способы для такого сырья не подходят, а новая технология позволяет получать литий с эффективностью извлечения 94,44%, передает Podrobno.uz.

При этом закупать реактивы для новой технологии не придется: в ней используется фосфогипс, который образуется в процессе работы на Алмалыкском химическом заводе. Новая технология не образует собственных отходов: остатки переработки будут использовать в цементной промышленности, говорится в сообщении.

Новый завод будет перерабатывать 750 тыс т руды в год, что в конечном итоге ежегодно даст более 8,5 тыс т высокочистого карбоната лития.

Испытания новой технологии пройдут уже в 2027 году, по их результатам и будет приниматься решение о внедрении технологии в промышленном масштабе, добавили в "Гиредмете".