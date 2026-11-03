Вэнс отговаривал Трампа от эскалации иранского конфликта – СМИ

Аxios: вице-президент США Джей Ди Вэнс пытался убедить президента Дональда Трампа заключить соглашение с Ираном в течение нескольких месяцев.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс выступал против эскалации иранского конфликта, пишет портал Аxios со ссылкой на источники.

Отмечается, что он в течение нескольких месяцев стремился убедить президента США Дональда Трампа заключить соглашение с Ираном.

Как рассказали источники, также Вэнс и еще группа из приближенных к Трампу чиновников критиковали премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявляя, что тот "ошибается во всех вопросах", связанных с Ираном.

Согласно данным Аxios, вице-президент с самого начала войны предупреждал о том, что она непопулярна у граждан США и может привести к поражению Республиканской партии на промежуточных выборах.

Также, по информации источников, большинство из числа администрации Дональда Трампа разделяли мнение Вэнса.

Кроме того, "главные советники Трампа не рекомендовали президенту США выражать поддержку Нетаньяху перед выборами в Израиле", пишет портал.

Перед выборами в Конгресс американский лидер серьезно думал о том, чтобы совершить серию новых ударов по ИРИ, к этому его склонял Нетаньяху, но все же решил подождать, утверждают источники.