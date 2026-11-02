В Иране заявили об отсутствии прогресса в переговорах с США

В иранском дипведомстве заявили об отсутствии прогресса в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. При этом стороны продолжают контакты через посредников.

В МИД Ирана заявили об отсутствии продвижения переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном. При этом стороны продолжают контактировать через посредников, отметил представитель ведомства Эсмаил Багаи.

"Иран не отказывался от использования дипломатических возможностей для защиты своих интересов и законных требований, устранения угроз со стороны противоположной стороны и обеспечения безопасности в регионе"

– Эсмаил Багаи

Багаи отметил, что прежняя позиция Белого дома не дает оснований для оптимистичных оценок настроя США на мирное урегулирование. В МИД ИРИ отметили, что армия страны готова дать решительный ответ на возможную агрессию.