Вестник Кавказа

В Иране заявили об отсутствии прогресса в переговорах с США

Эсмаил Багаи
© Фото: IRNA
В иранском дипведомстве заявили об отсутствии прогресса в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. При этом стороны продолжают контакты через посредников.

В МИД Ирана заявили об отсутствии продвижения переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном. При этом стороны продолжают контактировать через посредников, отметил представитель ведомства Эсмаил Багаи. 

"Иран не отказывался от использования дипломатических возможностей для защиты своих интересов и законных требований, устранения угроз со стороны противоположной стороны и обеспечения безопасности в регионе"

– Эсмаил Багаи 

Багаи отметил, что прежняя позиция Белого дома не дает оснований для оптимистичных оценок настроя США на мирное урегулирование. В МИД ИРИ отметили, что армия страны готова дать решительный ответ на возможную агрессию.

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