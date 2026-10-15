Проект Среднего коридора помогает региональной интеграции – Баку

Замглавы МИД Азербайджана Самир Шарифов заявил о важной роли Среднего коридора, который способствует развитию региональной интеграции.

Средний коридор имеет очень важное значение – он вносит большой вклад в развитие региональной интеграции, такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов в ходе выступления на мероприятии, посвященном 35-й годовщине Дня независимости Кыргызстана.

Дипломат подчеркнул, что в последние несколько лет отношения между Азербайджаном и государствами Центральной Азии получили особое стратегическое значение.

"Наши страны ведут тесный политический диалог и поддерживают инициативы друг друга в рамках Организации тюркских государств, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и других многосторонних платформ"

- Самир Шарифов

Замглавы МИД Азербайджана пояснил, что Баку и Бишкек хотят упрочить практическое сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах, а также в транспорте и энергетике.

Особое внимание дипломат уделил таким вопросам, как развитие Среднего коридора, диверсификация транспортных связей и укрепление цифровой взаимосвязанности: по его словам, они очень важный для расширения торговли и региональной интеграции.