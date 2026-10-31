Вестник Кавказа

Переговоры с США через посредников идут интенсивно – Иран

Переговоры с США через посредников идут интенсивно – Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководитель иранского внешнеполитического ведомства подтвердил продолжение переговоров с Соединенными Штатами. По его словам, они проходят интенсивно.

Иран с помощью посредников ведет интенсивные переговоры с Соединенными Штатами. Об этом рассказал 2 ноября глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи.

Он подчеркнул, что результат этих переговоров будет зависеть от решения американской стороны, передает агентство IRNA.

"Консультации (с США – прим. ред.) через посредников очень интенсивны. Мы изложили свои условия и предложения, теперь все зависит от политической рассудительности Вашингтона"

– иранский министр

Руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что Иран готов как к военному ответу, так и к дипломатическому урегулированию конфликта. При этом он акцентировал внимание на том, условия Тегерана для открытия Ормузского пролива предельно четкие и прозрачные. Если эти условия будут приняты, Ормуз будет открыт, а переговоры возобновятся. В противном случае Иран не пойдет на уступки, а ситуация не изменится.

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