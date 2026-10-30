В Азербайджане впервые пройдут состязания по плаванию в открытой воде

Баку расширяет спектр международных спортивных соревнований: в следующем году в Sea Breeze состоится первый в истории Азербайджана турнир по плаванию в открытой воде.

Азербайджанский каспийский курортный комплекс Sea Breeze через год, в сентябре 2027 года, станет местом проведения этапа самой популярной мировой серии турниров по плаванию в открытой воде OCEANMAN – OCEANMAN Azerbaijan.

Сегодня в Баку состоялась презентация предстоящего турнира. Участвовавший в ней глава отдела спорта Минспорта Азербайджана Эльнур Мамедов отметил, что организация у азербайджанского побережья Каспийского моря столь престижных соревнований – это еще одно доказательство признания Баку мировой столицей спорта.

В свою очередь, создатель серии OCEANMAN Фермин Эгидо заявил о планах привлечь в Азербайджан сильнейших пловцов мира и одновременно внести вклад в популяризацию плавания в открытой воде в республике, как среди взрослых, так и среди детей.

"Уверен, что вместе мы напишем новую главу в истории этого вида спорта"

– Фермин Эгидо

Директор азербайджанского этапа OCEANMAN Сабина Мамедова проинформировала о планах использовать новый международный турнир для привлечения дополнительного туристического потока на Sea Breeze.

"Наша цель – развивать плавание на открытой воде и привлекать в Азербайджан туристов, спортсменов, их семьи и друзей, чтобы они приезжали в Баку, отдыхали здесь, а возвращаясь домой, делились своими впечатлениями. И, конечно, мы хотели бы, чтобы как можно больше наших спортсменов поднимали флаг Азербайджана на международных соревнованиях"

– Сабина Мамедова

Регистрация на участие в этапе OCEANMAN Azerbaijan уже открыта.