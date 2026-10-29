Жители Турции вошли в топ-3 по востребованности единой электронной визы в Россию

Турция, рассказали в МИД РФ, оказалась в числе тех стран, граждане которых чаще всего оформляют единую электронную визу в Россию.

Одним из лидеров рейтинга государств, жители которых больше всего обращаются за электронной визой, стала Турция, рассказал руководитель консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его словам, лидирует в списке Германия, граждане которой получили 57 233 визы. Турция чуть отстает от нее – турецким гражданам было выдано 55 818 виз. В топ-3 с большим отрывом попала также Индия с показателем 37 814 виз.

Четвертое место занял Китай: гражданам КНР достались 30 922 визы. Замыкает первую пятерку рейтинга Эстония - 20 391 виза.