Вестник Кавказа

Жители Турции вошли в топ-3 по востребованности единой электронной визы в Россию

Улица в Стамбуле
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Турция, рассказали в МИД РФ, оказалась в числе тех стран, граждане которых чаще всего оформляют единую электронную визу в Россию.

Одним из лидеров рейтинга государств, жители которых больше всего обращаются за электронной визой, стала Турция, рассказал руководитель консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

По его словам, лидирует в списке Германия, граждане которой получили 57 233 визы. Турция чуть отстает от нее – турецким гражданам было выдано 55 818 виз. В топ-3 с большим отрывом попала также Индия с показателем 37 814 виз.

Четвертое место занял Китай: гражданам КНР достались 30 922 визы. Замыкает первую пятерку рейтинга Эстония - 20 391 виза.

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