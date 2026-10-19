Вестник Кавказа

Поезд из Узбекистана в Китай запустят к 2031 году

Поезд из Узбекистана в Китай запустят к 2031 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Железную дорогу из Центральной Азии в Китай запустят к 2031 году. Планируется запуск грузового и пассажирского сообщения.

Железнодорожную магистраль Китай — Кыргызстан — Узбекистан запустят через пять лет. Жители Узбекистана и Кыргызстана смогут отправиться в КНР по железной дороге.

Замглавы ОАО "Железнодорожная компания "Китай — Кыргызстан — Узбекистан" Улан Кулов рассказал об этом проекте.

"Это будет грузовая и пассажирская железная дорога. После ее ввода в эксплуатацию у кыргызстанцев появится возможность напрямую добираться в Китай на поезде. В наших планах приобрести для пассажиров современные, комфортабельные и скоростные вагоны" 

– Улан Кулов

В настоящий момент обсуждаются детали запуска пассажирских маршрутов.

Запуск железной дороги запланирован на 2031 год. Участок дороги через Кыргызстан составит свыше 300 км, проектируются около 30 тоннелей.

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