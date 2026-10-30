Экосистема стартапов Азербайджана выросла до $600 млн

В Баку сегодня подвели итоги годичного развития стартапов в Азербайджане – их экосистема выросла на 7% и вплотную подошла к $600 млн капитализации.

Исполнительный директор Центра анализа и коммуникации экономических реформ Вусал Гасымлы рассказал сегодня о значительном росте и развитии экосистемы стартапов в Азербайджанской Республике – по его данным, на сегодняшний день их совокупный капитал близок к $600 млн.

Статистика была приведена Гасымлы на финальном форуме инновационной программы Startup School 4: Five Continents – 500 Startups, реализованной компанией Enterprise Azerbaijan

Всего на данный момент в азербайджанскую экосистему входит 161 стартап – она выросла на 7% за год и поднялась на 81-е место в рейтинге экосистем стартапов в мире, что говорит о большом потенциале для ее дальнейшего количественного и качественного роста.

Участвовавший в форуме замглавы Минэкономики Азербайджана Азер Байрамов отметил интерес азербайджанского государства к поддержке высокотехнологичных стартапов, поскольку они стимулируют производство конкурентных продуктов на внутреннем и внешнем рынках и появление цепочек добавленной стоимости по инновационным схемам.

"Азербайджан уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для развития стартапов путем улучшения инвестиционного климата и формирования конкурентоспособной экосистемы"

– Азер Байрамов