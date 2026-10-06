Медальон погибшего в 1941 году красноармейца передадут его родным в Казахстане

Солдатский медальон бойца Красной армии, павшего в бою 25 июня 1941 года, спустя 85 лет после его гибели передадут его семье в Казахстане.

Поисковые отряды помогли родственникам числившегося пропавшим без вести красноармейца, живущим в Казахстане, узнать о его судьбе и месте захоронения, им также передадут медальон солдата, рассказали в МИД Казахстана.

Сейчас медальон, принадлежавший Абудавали Жылысбаеву, передали послу Казахстана в Москве Даурену Абаеву.

В министерстве пояснили, что казахстанца призвали на службу из Казахстана в 1939 году. Он пал 25 июня 1941 года под Белостоком в Польше.

Солдат был в списках пропавших без вести на протяжении более чем 80 лет. В 2014 году его останки нашли в ходе международной поисковой экспедиции "Серебряная горка", затем их захоронили на братском кладбище в городе Хайнувка.

На протяжении 12 лет поисковые отряды, как российские, так и казахстанские, искали родственников Жылысбаева. Найти их удалось лишь в 2026 году. В самом скором времени, при содействии казахстанского Минобороны, семья погибшего бойца получит его медальон.