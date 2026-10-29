Чемпионат мира U-15 в Баку стал лучшим турниром за 120 лет – ФИФА

Глава ФИФА оценил проведение ЧМ U-15 в Баку. Он отметил, что этот турнир стал самым успешным проектом организации за 120 лет

Завершившийся накануне в Азербайджане чемпионат мира и фестиваль Международной федерации футбола (ФИФА) среди юношей до 15 лет (U-15) стал самым успешным проектом ФИФА за последние 120 лет. Такое заявление сделал президент организации Джанни Инфантино.

Он оценил масштаб бакинского турнира, на который собрались участники со всего мира.

"Все 189 ассоциаций-членов ФИФА, принимавших участие в этом событии, получили незабываемый опыт. Футбол доступен каждому. У любого таланта должна быть возможность сыграть на чемпионате мира независимо от того, богатая страна или бедная, большая или маленькая. Каждый заслуживает этого шанса"

– Джанни Инфантино

Он также оценил атмосферу, царившую в атлетической деревне, где жили юные спортсмены.

"Они находили общий язык даже без знания иностранных языков. Все юные футболисты находились в одном городке. Я сам посетил его и общался с ребятами, 14-15-летние подростки излучали радость и позитив. Этот опыт останется с ними на всю жизнь. С точки зрения ФИФА, это лучшая инициатива, реализованная нашей организацией за последние 120 лет"

– президент ФИФА

В свою очередь, руководитель Департамента глобального развития футбола ФИФА Арсен Венгер заявил, что новый формат мирового первенства и фестиваля ФИФА U-15 в Баку понравился как участникам, так и болельщикам.

Он подчеркнул, что из-за сокращения числа игроков на поле в матчах стало больше динамики.

"Турнир никого не оставил равнодушным. Формат 8x8 исключает затяжную игру: как только команда получает мяч, она сразу может начать опасную атаку. Интенсивность матча и самоотдача футболистов делают зрелище предельно увлекательным для зрителей"

– Арсен Венгер

Напомним, в ЧМ и футбольном фестивале среди команд U-15 приняли участие представители 189 стран. В течение турнира, который проходил с 24 по 30 октября, было сыграно примерно 1 тыс матчей. Победителем стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Чехии со счетом 3:0.