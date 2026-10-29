Вопросы региональной безопасности обсудили главы МИД РФ и Саудовской Аравии

Глава российского внешнеполитического ведомства провел встречу с саудовским коллегой. Переговоры прошли на полях СМИД "Группы двадцати".
Состоялась встреча глав МИД России и Саудовской Аравии Сергея Лаврова и Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Об этом сказано в сообщении, распространенном 31 октября российским министерством.
Встреча прошла в Атланте (США) "на полях" СМИД "Группы двадцати". В центре внимания оказались вопросы международной повестки.
"Главы внешнеполитических ведомств обсудили международную повестку дня с акцентом на региональную безопасность"
– МИД РФ
Напомним, глава российского МИД принимает участие в министерской встрече стран G20, которая проходит 30-31 октября в Атланте. Эта встреча станет подготовительной к саммиту "двадцатки", который пройдет в Майами 14-15 декабря.