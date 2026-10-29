Вестник Кавказа

Вопросы региональной безопасности обсудили главы МИД РФ и Саудовской Аравии

Вопросы региональной безопасности обсудили главы МИД РФ и Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского внешнеполитического ведомства провел встречу с саудовским коллегой. Переговоры прошли на полях СМИД "Группы двадцати".

Состоялась встреча глав МИД России и Саудовской Аравии Сергея Лаврова и Фейсала бен Фархана Аль Сауда. Об этом сказано в сообщении, распространенном 31 октября российским министерством.

Встреча прошла в Атланте (США) "на полях" СМИД "Группы двадцати". В центре внимания оказались вопросы международной повестки.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили международную повестку дня с акцентом на региональную безопасность" 

– МИД РФ

Напомним, глава российского МИД принимает участие в министерской встрече стран G20, которая проходит 30-31 октября в Атланте. Эта встреча станет подготовительной к саммиту "двадцатки", который пройдет в Майами 14-15 декабря.

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