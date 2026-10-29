Вестник Кавказа

Лавров и Рубио пообщались "на ногах" в США

Рукопожатие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Лавров коротко пообщался с американским коллегой Марком Рубио. Встреча прошла на приеме в Атланте, где проходит СМИД G20.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио пообщались "на ногах" на приеме в Атланте, устроенном в честь гостей заседания СМИД G20. Об этом свидетельствуют фотографии, распространенные официальным представителем российского министерства Марией Захаровой.

"Прием по случаю министерской "двадцатки" американское председательство устроило в океанариуме Атланты. С приветственным словом выступил Госсекретарь Марко Рубио"

– Мария Захарова

Он добавила, что после этого начались те самые контакты "на ногах", которые вызвали невероятный ажиотаж у фотографов.

На одной из фотографий видно, как Лавров и Рубио стоят за одним столом и общаются. На другой фотографии рядом с Лавровым и Рубио стоят также глава МИД Турции Хакан Фидан и еще несколько дипломатов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
585 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.