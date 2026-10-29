Круизный лайнер может связать Москву и Баку

В России сообщили о планах запустить круиз между Москвой и Баку. Продолжительность путешествия составит примерно 14 дней.

В ближайшее время между Москвой и Баку планируется запустить круизное сообщение. Об этом рассказал Адам Хакимов, торговый представитель России в Азербайджане Адам Хакимов.

"В ближайшее время мы планируем запустить круизный лайнер Москва-Баку"

– Адам Хакимов

В эфире телеканала "Звезда" он отметил, что продолжительность путешествия составит в среднем две недели: по семь дней туда и обратно.

Адам Хакимов обратил внимание на то, что между столицами двух стран будет курсировать лайнер класса люкс.

"На сегодняшний день уже готовый корабль стоит и еще два корабля на подходе. В случае успеха мы надеемся, что и эти два корабля тоже поплывут в Баку"

– торговый представитель РФ в Азербайджане