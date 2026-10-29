Вопросы международной повестки обсудили Рубио и Фидан

Глава МИД Турции пообщался в Атланте с госсекретарем США. Переговоры прошли на полях встречи глав МИД стран "Большой двадцатки".

В Атланте состоялась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио. Об этом поведали источники в турецком министерстве.

Переговоры прошли на полях встречи глав МИД стран "Большой двадцатки" (G20).

Центральной темой обсуждения стали отношения Анкары и Вашингтона. Особое внимание также уделялось ситуации в секторе Газа и украинскому урегулированию.

После встречи Рубио написал на своих страницах в социальных сетях, что переговоры были "отличными". Он отметил, что они поговорили о способах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества для укрепления мира и стабильности в мире.

Напомним, ранее на этой неделе лидеры Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор.