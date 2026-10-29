Вестник Кавказа

Кобахидзе объяснил причины высокого роста экономики Грузии

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава грузинского правительства перечислил главные причины роста экономики страны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, что позволило экономике страны показать столь существенный рост.

Глава правительства отметил, что этого, в частности, удалось добиться благодаря адекватной экономической политике.

"Этот экономический рост имеет конкретные причины. Прежде всего, это общая экономическая обстановка, которую мы создали, наша адекватная экономическая политика, соответствующая налоговая система и простота бюрократии"

– Ираклий Кобахидз

Кроме того, он обратил внимание на то, что сохранить экономический рост помогла и продолжающаяся борьба с коррупцией.

"Важным фактором, который также способствовал поддержанию высоких темпов, является победа над коррупцией на самом высоком уровне"

– грузинский премьер

Напомним, средний показатель реального роста экономики республики в январе-сентябре текущего года составил 7,4%.

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