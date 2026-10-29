Вестник Кавказа

Азербайджан приветствовал выдвижение Турцией своего кандидата на пост генсека ООН

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана положительно отреагировало на решение Турции выдвинуть генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу на должность главы ООН.

Пресс-спикер МИД Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде сообщил сегодня, что официальный Баку позитивно оценивает и приветствует факт выдвижения Турцией собственного кандидата на пост генсека ООН.

Напомним, что постпред Турецкой Республики в ООН Ахмет Йылдыз объявил о выдвижении Анкарой на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций турецкого дипломата, генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.

"Еще раз подчеркиваем важность процесса отбора, основанного на профессиональных качествах кандидатов, их международном и дипломатическом опыте, беспристрастности и способности формировать консенсус между государствами-членами, при котором руководствуются принципами и целями Устава ООН"

– Айхан Гаджизаде

Официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства озвучил ожидания Баку, что в ходе диалога между странами-членами ООН будет избран генеральный секретарь, чья работа позволит Организации с большей эффективностью действовать в условиях актуальных международных вызовов.

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