Азербайджан приветствовал выдвижение Турцией своего кандидата на пост генсека ООН

Пресс-спикер МИД Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде сообщил сегодня, что официальный Баку позитивно оценивает и приветствует факт выдвижения Турцией собственного кандидата на пост генсека ООН.
Напомним, что постпред Турецкой Республики в ООН Ахмет Йылдыз объявил о выдвижении Анкарой на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций турецкого дипломата, генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу.
"Еще раз подчеркиваем важность процесса отбора, основанного на профессиональных качествах кандидатов, их международном и дипломатическом опыте, беспристрастности и способности формировать консенсус между государствами-членами, при котором руководствуются принципами и целями Устава ООН"
– Айхан Гаджизаде
Официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства озвучил ожидания Баку, что в ходе диалога между странами-членами ООН будет избран генеральный секретарь, чья работа позволит Организации с большей эффективностью действовать в условиях актуальных международных вызовов.