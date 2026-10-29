Fitch изменило прогноз рейтинга Грузии в лучшую сторону

Рекордные международные резервы Грузии мотивировали Fitch пересмотреть прогноз по грузинскому страновому рейтингу: теперь он "позитивный", а не "стабильный", как прежде.

Одно из крупнейших рейтинговых агентств мира Fitch Ratings опубликовало сегодня обновленный доклад по Грузии, в котором сменило прогноз по долгосрочному страновому рейтингу со статуса "стабильно" на статус "позитивно". Сам ключевой рейтинг остался на уровне BB.

В докладе поясняется, что в 2026 году Грузии удалось существенно нарастить международные резервы (до рекордных $8,2 млрд) и добиться устойчивости макроэкономических показателей, важнейшим из которых является сбалансированный рост ВВП – порядка 7,5%, обеспеченных преимущественно инвестициями и экспортом.

"Рейтинги Грузии поддерживаются сильным экономическим ростом, высоким уровнем экономического развития, надежной макроэкономической политикой, умеренным государственным долгом и устойчивым банковским сектором"

– Fitch

В то же время агентство традиционно заявило о политической поляризации и социальном расколе в Грузии, при этом признав, что несмотря на предполагаемые внутриполитические и внешнеполитические риски республике удается избегать дестабилизации. Тот же иранский конфликт, несмотря на географическую близость, минимально повлиял на грузинскую стабильность.

В докладе подчеркивается, что рейтинг или прогноз Грузии может быть снижен Fitch в том случае, если международные резервы республики начнутся снижаться, в частности, при росте оттока капитала или нарастании дефицита бюджета, либо при политических потрясениях в стране.