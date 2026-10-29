Азербайджан – лидер по инвестициям в Грузию

Али Асадов заявил, что Азербайджан вложил в экономику Грузии $4 млрд, что сделало Баку лидером по инвестициям в страну.

Азербайджанский бизнес инвестировал в экономику Грузию порядка $4 млрд. Азербайджан стал лидером по инвестициям в соседнюю страну, рассказал глава правительства АР Али Асадов на встрече межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Баку и Тбилиси.

"Сотрудничество между Азербайджаном и Грузией в инвестиционной сфере демонстрирует хорошую динамику. Азербайджан лидирует по объему инвестиций в Грузию, вложив около $4 млрд"

– Али Асадов

По словам Асадова, торговый оборот двух стран вырос на 42%, приблизившись к отметке в $1 млрд.

Как отметил азербайджанский премьер, страны продолжают успешно развивать партнерство в сфере транзита и транспорта. В частности, модернизация железной дороги Баку - Тбилиси - Карс в составе Среднего коридора позволила нарастить транзитные возможности до 5 млн т грузов в год.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, отметил важность развития партнерства двух стран в энергетическом секторе. В частности, он упомянул совместные проекты – нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, нефтепровод Баку-Супса и Южный газовый коридор.

Кроме того, Грузия участвует в развитии "зеленой" энергетики, совместно с Азербайджаном развивая проект "Зеленого энергетического коридора", запуск которого запланирован на 2032 год. Грузия станет транзитным звеном в маршруте транспортировки экологически чистой энергии из Азербайджана.

Инвестиции Баку в Грузию

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о причинах лидерства Азербайджана в сфере инвестиций в экономику Грузии.

"С одной стороны, когда Азербайджан подписал "контракт века" на разработку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" 20 сентября 1994 года, встал вопрос об обеспечении экспорта больших объемов нефти и газа в западном направлении. Поскольку в то время Армения уже оккупировала 20% азербайджанских территорий и между странами не могло быть никакого сообщения, газопровод и нефтепровод из Азербайджана в Турцию могли быть проведены только через Грузию. Для реализации своих международных проектов – "Баку-Тбилиси-Эрзурум", "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Южный газовый коридор" – Баку активно инвестировал в строительство соответствующей трубопроводной инфраструктуры в Грузии", - прежде всего сказал он.

"С другой стороны, когда в Грузии были тяжелые времена, к примеру, не было электроэнергии, Азербайджан всегда ей помогал с решением экономических и инфраструктурных проблем. Значительные инвестиции были вложены и в строительство грузинского участка железной дороги "Баку-Тбилиси-Карс", которая сегодня входит в Средний коридор, и в его модернизацию. Мы знаем, что у Грузии недостаточно средств для самостоятельного финансирования крупных логистических проектов, и для их реализации Баку не раз брал задачу финансирования на себя. Таким образом Азербайджан не только инвестировал в экономику Грузии, но и способствовал развитию всего региона", - подчеркнул Эмин Гарибли.

"Сейчас Азербайджан заинтересован в том, чтобы развивались новые связи с Грузией в экономике. Мы хотим не только наращивать экспорт азербайджанских товаров в Турцию и Европу, но и организовать все более активные транзитные грузоперевозки через Азербайджан и Грузию по Среднему коридору. Это новая связь наших экономик, и не исключено, что в будущем именно транспорт будет являться ключевым звеном в интеграции двух стран. Как показывает история развития многих стран, запуск международных транспортных коридоров имеет особое значение для укрепления экономических отношений. На основе этого будет развиваться кооперирование и вложение инвестиций по многим отраслям", - продолжил экономист.

"Я как экономист считаю, что чем теснее связи в экономике, в том числе в инвестиционной сфере, тем более позитивно они влияют на политические отношения. Без этих связей очень сложно говорить о формировании каких-либо иных контактов, поскольку все взаимосвязано. Безусловно, если бы у нас не было культурной и географической близости с Грузией, то и появление экономических связей было бы затруднено. Поэтому в результате симбиоза политических, экономических и культурных отношений мы видим сегодняшний высокий уровень развития сотрудничества двух стран. Инвестиции Азербайджана в Грузии играют в этом очень важную роль, являются важным оплотом устойчивости политических между нашими странами", - заключил Эмин Гарибли.