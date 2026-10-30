США предупредили Россию о подготовке теракта в Москве

На территории Москвы готовился теракт – об этом американские спецслужбы проинформировали сегодня ФСБ. Оперативники уже работают по переданной информации.

Федеральная служба безопасности РФ сообщила сегодня о получении от американских спецслужб по партнерским каналам сведений о подготовке террористического акта на территории Москвы.

В ФСБ подчеркнули, что сотрудники уже ведут оперативную работу по полученным от США данным.

Ранее в субботу на сайте посольства США в России появилось предупреждение об опасности пребывания американских граждан на территории московского музея-заповедника "Царицыно". В сообщении дипмиссии указано, что сегодня в "Царицыно" могут быть массовые жертвы.

Американские дипломаты отметили, что правительство США уже контактирует с российскими спецслужбами по этой проблеме.

Как пишет ТАСС, музей-заповедник "Царицыно" в настоящее время закрыт на время оперативных мероприятий.