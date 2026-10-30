Монархии Персидского залива ждут от Ирана шагов навстречу

Страны Персидского залива стремятся к активному мирному диалогу с Ираном, но пока не могут добиться от Тегерана взаимности, сообщил генсек ССАГПЗ на дипломатическом форуме в Бахрейне.

Генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасим Мухаммад аль-Будайви обратился сегодня к Тегерану с призывом восстановить и активизировать дипломатический диалог с монархиями Залива, который в настоящее время находится в замороженном состоянии.

Заявление прозвучало в Бахрейне, в ходе дипломатического форума "Манамский диалог", в тот момент, когда глава МИД Ирана Аббас Аракчи во главе делегации прилетел в соседний Катар, чтобы провести переговоры по ядерным инициативам посредников ирано-американского конфликта.

Аль-Будайви подчеркнул, что монархии Залива нацелены на мирное взаимодействие с Тегераном, но пока не могут добиться с иранской стороны желаемой позитивной реакции

"В регионе, где разгораются новые разногласия, способность вести диалог со всеми сторонами является одним из немногих оставшихся преимуществ. Но дипломатии нужны партнеры, которые отвечают взаимностью"

– Джасим Мухаммад аль-Будайви

Генсек ССАГПЗ добавил, что у монархий Залива открыты дипломатические каналы связи не только с Ираном, но и с Россией, Китаем и крупными игроками на Западе.