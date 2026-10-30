Марко Рубио: необходимо сохранить участие России в G20

Американский госсекретарь посвятил часть своей пресс-конференции в Атланте объяснению необходимости постоянных прямых контактов США с Россией и ради решения текущих задач, и для обеспечения стратегической безопасности.

Госсекретарь США Марко Рубио на финальной пресс-конференции министериала G20 в Атланте подчеркнул, что действующая американская администрация нацелена на сохранение членства России в "Большой двадцатке". Так он отреагировал на вопрос журналиста о решении пригласить на министериал главу МИД РФ Сергея Лаврова и направить приглашение российскому лидеру Владимиру Путину на саммит G20 в Майами.

"Президент США считает важным участие России в переговорах в G20. Я не знаю, намерен ли президент Путин посетить Майами, они не объявляли и не подтверждали этого"

– Марко Рубио

Госсекретарь отметил, что участие Сергея Лаврова во встрече министров иностранных дел G20 в Атланте позволило Вашингтону провести дополнительный полезный раунд дипломатических контактов с Москвой.

"Как можно вести переговоры как с Россией, так и с Украиной, если не взаимодействовать с ними? Поэтому я считаю, что сегодняшний день – это просто еще одна возможность продолжить взаимодействие с российской системой"

– Марко Рубио

Рубио несколько раз указал журналистам на необходимость вести диалог с Россией в условиях конфронтации, поскольку только так можно договориться о прекращении украинского конфликта. Кроме того, Вашингтон считает недопустимым разрыв контактов с Москвой в условиях, когда Россия остается одной из крупнейших ядерных держав в мире.

"Оставляя в стороне все остальное, всегда важно, чтобы между США и Россией на каком-то уровне поддерживались контакты из-за опасности ядерной эскалации в будущем. Нам необходимо иметь возможность общаться с российской стороной и приглашать представителей России на такие форумы, где они слышат не только нас, но и, возможно, другие страны"

– Марко Рубио