Турция предложила стабилизировать ситуацию в Черном море

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил острую потребность в обеспечении безопасности всех мирных судов в Черном море и поддержал усилия Вашингтона по активизации украинского урегулирования.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на пресс-конференции после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским, обратил внимание на необходимость возвратить безопасность в Черное море и открыть его для гражданского судоходства всех черноморских стран.

Эрдоган, обращаясь к Зеленскому, подчеркнул, что удары по коммерческим кораблям в Черном море наносят прямой вред региональной ситуации и масштабируют украинский конфликт, чего Турция старалась избежать на протяжении последних пяти лет.

Турецкий лидер сообщил, что Анкара будет и дальше вести переговоры с Киевом и Москвой по возобновлению мирного состояния Черного моря. Он пояснил, что с турецкой точки зрения безопасность Черного моря станет дополнительным импульсом для полноценного украинского урегулирования.

"Мы стремимся продвигать этот процесс, в частности, путем обсуждения его с Россией"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Также он выразил удовлетворением тем, что, благодаря вниманию американского президента Дональда Трампа в последнее время активизировались усилия по поиску мирных решений украинского конфликта.