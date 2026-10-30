МИД России опроверг публикации армянских СМИ о новом после в Москве

Министерство внутренних дел России выступило с опровержением размещенной в армянских СМИ информации о якобы отказе Москвы согласовать кандидатуру нового посла Армении в РФ.

Размещенные в армянских СМИ сведения о том, что российская стороны якобы ответила отказом на предложение Еревана по кандидатуре посла Армении в России, не соответствуют действительности, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского внешнеполитического ведомства.

"Данная публикация не соответствует действительности"

- МИД России

Ранее армянская газета "Грапарак", ссылаясь на источник, сообщила о том, что российская сторона якобы отвергла кандидатуру бывшего посла Армении в Польше Самвела Мкртчяна на пост нового посла РА в РФ. Кроме того, по ее же данным, нынешний посол Армении в России Гурген Арсенян летом уже попрощался с некоторыми представителями России и уехал на родину, но затем вернулся и продолжил деятельность на посту главы дипмиссии.