Запрет на доступ детей к соцсетям начал действовать в Турции

Турция ввела возрастные ограничения на регистрацию в социальных сетях. Пользоваться ими детям младше 15 лет отныне запрещено.

В Турции вступил в силу запрет на доступ детей к социальным сетям. С 1 ноября дети младше 15 лет больше не смогут завести аккаунты в соцсетях, а процесс проверки возраста пользователей уже существующих аккаунтов будет вестись до 31 марта следующего года.

В ходе переходного периода в соцсетях будет происходит постепенное закрытие имеющихся аккаунтов детей.

Чтобы подтвердить свой возраст, пользователям нужно будет пройти идентификацию через государственный портал e-Devlet. После проверки им будет предоставлен цифровой токен с информацией о возрасте. Подростки от 15 до 18 лет смогут заходить в соцсети с ограничениями. В частности, они смогут обмениваться сообщениями только с друзьями. Кроме того, у них не будет возможности вести прямые трансляции и видеть рекламу для взрослых.

За нарушение запрета предусмотрены санкции не только для тех, кто зарегистрирует профиль на подростка, но и для соцсетей.