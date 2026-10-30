ОПЕК+ оставит квоты на прежнем уровне - СМИ

ОПЕК+ не будет торопиться с повышением квот, несмотря на продолжающийся дефицит нефти на мировом рынке – страны-участницы формата откладывают этот вопрос на следующий год.

Информагентство "Рейтерс" сообщило о согласовании членами ОПЕК+ плана на сохранение действующих квот на добычу нефти до конца года. Официальное заседание формата состоится завтра, ожидается, что на нем согласованный план будет утвержден.

Таким образом, действия ОПЕК+ укладываются в ранее публиковавшиеся прогнозы того, что формат не будет предпринимать никаких новых действий по расширению квот в 2026 году и предпочтет несколько месяцев понаблюдать за состоянием нефтяного рынка в ожидании завершения иранского конфликта и разблокирования Ормузского пролива.

"Это соответствует ожиданиям, что дальнейшие корректировки политики в отношении добычи будут проводиться не раньше следующего года"

– источники "Рейтерс"

Напомним, что с 1 мая этого года ОПЕК+ состоит из семи членов в связи с выходом из формата ОАЭ. Два месяца назад они завершили возвращение на мировой рынок 1,65 млн б/с, от которых они добровольно отказывались ранее сверх установленных квот. Таким образом, сейчас все страны ОПЕК+ добывают близко к своим максимальным квотам, что создает основание для повышения этих квот в следующем году.