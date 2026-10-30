"Семерка" ОПЕК+ не стала менять квоты на добычу нефти

Семь ключевых стран ОПЕК+ приняли решение оставить в силе текущие квоты на нефтедобычу и подтвердили обязательства полностью выполнить Декларацию о сотрудничестве.

Сегодня семь ведущих государств ОПЕК+, выполняющих взятые ими на себя обязательства по добровольному сокращению нефтедобычи, решили оставить в силе на декабрь действующие квоты на добычу нефти, такое сообщение распространила сама организация.

Это означает, что квота России в декабре будет равняться 9,949 млн б/с. Саудовская Аравия будет придерживаться уровня 10,478 млн б/с, Ирак - 4,431 млн б/с, Кувейт - 2,676 млн б/с. Казахстан готов добровольно ограничить добычу нефти цифрой 1,628 млн б/с, Алжир - 1,007 млн б/с, Оман - 841 тыс б/с.

Такие же квоты действовали в течение всей осени.

Кроме того, "семерка" снова заявила, что намерена прийти к полному соответствию Декларации о сотрудничестве.

Очередная встреча для анализа рынка состоится 29 ноября.