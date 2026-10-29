Махачкалинское "Динамо" потерпело поражение от "Ростова"

ФК "Динамо" Махачкала встречался в воскресенье с "Ростовом" в рамках очередного тура чемпионата России. Игра проходила в Каспийске.

В Каспийске 1 ноября прошел матч 13-го тура чемпионата России по футболу между махачкалинским "Динамо" и "Ростовом". Крупную победу со счетом 3:0 одержали гости.

Голами в составе "Ростова" отметились полузащитники Алексей Миронов (30-я минута), Константин Кучаев (40-я) и Роналдо дос Сантос (69-я).

На данный момент "Динамо" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице национального первенства, в активе махачкалинцев 13 очков. "Ростов" с 18 очками находится на 6-м месте.

В следующем туре "Динамо" сыграет в гостях с "Балтикой". Игра пройдет в Калининграде 8 ноября.