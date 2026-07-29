Ядерная программа Ирана – США могут ударить по горе Пикакс

Трамп допустил, что США в рамках ликвидации ядерного потенциала Ирана, могут атаковать гору Пикакс – предполагаемый ядерный объект.

США могут возобновить удары по ядерным объектам Ирана, рассказал журналистам американский лидер Дональд Трамп.

"Мы уничтожили почти все их вооружение. Мы уничтожили многие их производственные мощности. Мы уничтожили ядерный (потенциал). Нам еще предстоит разобраться с, я бы сказал, одним или двумя объектами"

– Дональд Трамп

Президент США уточнил, что "разобраться" с этими объектами в Иране можно очень быстро, "за 10 минут". Среди вероятных целей он назвал гору Пикакс, также известную как гора Кирка или Коланг-Газ-Ла.

"Вероятно, стоит обратить внимание на гору Кирка и разобраться с этим"

– Дональд Трамп

Глава Белого дома ушел от ответа на вопрос о планах атаковать Иран. Он заметил, что даже если и собирается ударить по Ирану на следующей неделе, то не стал бы сообщать об этом журналистам.