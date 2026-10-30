Вестник Кавказа

Катарский СПГ-танкер атакован в Персидском заливе

Карта Персидского залива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В водах Персидского залива был атакован катарский танкер со сжиженным газом. В компании Nakilat проводят оценку последствий нападения на судно.

В Персидском заливе произошло нападение на танкер со сжиженным природным газом (СПГ) Al Mayeda, принадлежащий катарской компании Nakila.

"СПГ-танкер Al Mayeda подвергся удару неопознанными объектами во время прохождения через Персидский залив в пятницу вечером, 30 октября. Никто из членов экипажа на борту не пострадал, в результате инцидента последствий для окружающей среды нет"

– заявление компании

В компании уточнили, что атакованный СПГ-танкер сохраняет управление. Организована оценка последствий инцидента. Nakila находится в прямой координации с экипажем и органами морской безопасности в регионе для обеспечения безопасности моряков.

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