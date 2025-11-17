Россия поможет Азербайджану в модернизации объектов по ремонту бронетехники

Между РФ и Азербайджаном подписана программа по сотрудничеству в модернизации и строительстве объектов по ремонту бронетехники, рассказал глава ФСВТС.

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) будет участвовать в модернизации и строительстве объектов по ремонту бронетехники армии Азербайджана, рассказал директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в эфире телеканала "Звезда".

"Мы сегодня не только предлагаем нашу финальную продукцию, но и участвуем в военно-технологическом сотрудничестве. Подписана целая программа, которая подразумевает модернизацию и строительство объектов по ремонту бронетехники, которая находится на вооружении армии Азербайджана "

– Дмитрий Шугаев

Он рассказал о большой востребованности российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1", и выразил мнение, что Азербайджан в будущем также войдет в число заказчиков.

"Весьма и весьма востребованная у наших заказчиков, и я думаю, что мы с Азербайджаном договоримся через какое-то время, и они придут к этому"

– Дмитрий Шугаев