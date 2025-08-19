Вестник Кавказа

Россия будет сотрудничать со странами Ближнего Востока в оборонной сфере

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Россия и страны Ближнего Востока планируют разрабатывать совместные проекты создания БПЛА, рассказал глава службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

РФ рассматривает возможность сотрудничества со своими партнерами на Ближнем Востоке в производстве беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

По его словам, Россия открыта к расширению сотрудничества в промышленно-технологической сфере для развития новых совместных проектов.

Кроме того, Шугаев подчеркнул, что для России особенно важно развивать сотрудничество с традиционными партнерами, в числе которых есть и страны Ближнего Востока, и создание беспилотных комплексов – один из примеров подобного сотрудничества.

